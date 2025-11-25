مقام ارشد نظامی اوکراین:
روسها در عرصه میدانی، در موضعی برتر قرار دارند
معاون فرمانده لشکر سوم ارتش اوکراین از وخامت جدی اوضاع در چند محور خط مقدم خبر داد و تاکید کرد که نیروهای روسیه با سرعت قابل توجهی پیشروی میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «ماکسیم گوری» معاون فرمانده لشکر سوم ارتش اوکراین از وخامت جدی اوضاع در چند محور خط مقدم خبر داد و تاکید کرد که نیروهای روسیه با سرعت قابل توجهی پیشروی میکنند.
وی هشدار داد که در برخی بخشها، در صورت عدم تغییر فوری، شرایط بحرانی خواهد شد.
نمایندگان پارلمان اوکراین نیز از آشفتگی در خطوط مقدم، مشکلات نیروی انسانی و بر جای ماندن هزاران کشته به دلیل دستورات اشتباه خبر دادند.
بر اساس این گزارش، در تحولات میدانی، نیروهای اوکراینی ذخایر خود را به مناطق حیاتی منتقل میکنند و در همین حال، روسها کنترل برخی مناطق کلیدی را در دست گرفتهاند.
منابع امنیتی روسیه از پیوستن بیش از هزار نظامی اوکراینی سابق به صفوف نیروهای روسیه خبر دادهاند.
انگیزههای اصلی شامل مخالفت با سیاستهای کییف، تمایل به تابعیت روسیه و نارضایتی از فرماندهی اوکراین است. با این حال، ترس از انتقامجویی علیه خانوادهها مانع افشای هویت اکثر این نیروها شده است.