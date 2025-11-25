به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به مشاوران خود اطلاع داده است که قصد دارد با همتای ونزوئلایی‌اش، نیکولاس مادورو، گفت‌وگوی مستقیمی صورت دهد. این خبر را وب‌سایت «اکسیوس» به نقل از منابع آگاه منتشر کرده است.

به گفته این منابع، تصمیم ترامپ نقطه عطفی در رویکرد دیپلماتیک او نسبت به ونزوئلا محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که نه حملات موشکی آمریکا و نه اقدام نظامی مستقیم، در دستور کار فوری واشنگتن قرار ندارد.

این منابع همچنین تأکید کرده‌اند که هدف فعلی آمریکا نه حمله مستقیم به مادورو یا بازداشت او، بلکه مهار قاچاق مواد مخدر و تشدید فشارها بر دولت ونزوئلا است.

به گزارش اکسیوس، تماس احتمالی میان ترامپ و مادورو هنوز در مرحله برنامه‌ریزی است و تاکنون نه زمان آن مشخص شده و نه محتوای گفت‌وگو؛ به‌ویژه با توجه به احتیاط دولت آمریکا در قبال وعده‌های پیشین مادورو که عملی نشده‌اند.

این در حالی است که دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، روز سه‌شنبه عازم ترینیداد و توباگو- متحد واشنگتن و کشوری نزدیک به سواحل ونزوئلا- می‌شود؛ کشوری که اخیرا میزبان نیروهای آمریکایی برای برگزاری رزمایش بوده است.

سفارت آمریکا اعلام کرده است که محور مذاکرات در این سفر، مقابله با قاچاق غیرقانونی و سازمان‌های جنایی فراملی خواهد بود.

ایالات متحده نیز بزرگ‌ترین ناو هواپیمابر جهان و نیروهای دیگر خود را در آب‌های کارائیب مستقر کرده است؛ اقدامی که بخشی از کارزار دولت ترامپ برای مبارزه با مواد مخدر عنوان می‌شود. با این حال، مقامات کاراکاس این تحرکات را نشانه‌ای از تلاش آمریکا برای برکناری مادورو می‌دانند.

طبق آمار جمع‌آوری‌شده توسط خبرگزاری فرانسه از داده‌های رسمی، از سپتامبر تاکنون دست‌کم ۸۳ نفر در حملات هوایی آمریکا علیه قایق‌هایی که به حمل مواد مخدر متهم شده‌اند، در آب‌های بین‌المللی کشته شده‌اند؛ با وجود این، هیچ مدرکی درباره وجود مواد مخدر در این شناورها اعلام نشده است.

هنوز مشخص نیست دولت ترامپ تا چه اندازه برای اقدام علیه ونزوئلا آمادگی دارد، اما استقرار گسترده نیروهای نظامی و تکرار موارد مرگ مشکوک در قایق‌های کوچک نگرانی‌هایی را در واشنگتن درباره احتمال نقض قوانین بین‌المللی از سوی ارتش آمریکا برانگیخته است.

