حمله پاکستان به ولایت خوست افغانستان/ ۱۰ نفر کشته شدند

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حکومت طالبان اعلام کرد که پاکستان، ولایت خوست را هدف بمباران قرار داده است.

بنا بر اعلام طالبان، در جریان بمباران ولایت خوست توسط پاکستان، یک منزل مسکونی هدف قرار گرفته و ۹ کودک شامل پنج پسر و چهار دختر و یک زن، جان خود را از دست داده‌اند.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان گفت که این حمله به‌طور کامل یک منزل مسکونی را تخریب کرده است.

وی همچنین طی پیامی در شبکه «ایکس» نوشت که ولایت‌های کنر و پکتیکا نیز هدف بمباران قرار گرفتند که در جریان آن حداقل چهار غیرنظامی زخمی شدند.

