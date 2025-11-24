به گزارش ایلنا به نقل از تاس، فایننشال تایمز به نقل از یک مقام اروپایی گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، ممکن است حمایت آمریکا از اوکراین را قطع کند.

این روزنامه به نقل از این مقام اروپایی نوشت: «این سناریویی است که ما آشکارا برای آن برنامه‌ریزی می‌کنیم».

وی افزود که رئیس جمهور ایالات متحده ممکن است حمایت خود از اوکراین را قطع کند.

پیشتر شبکه ای‌بی ‌سی نیز گزارش داده بود که در صورت عدم پذیرش طرح ترامپ برای پایان داد به نزاع روسیه و اوکراین از سوی کی‌یف، ایالات متحده ممکن است به حمایت‌های خود از اوکراین پایان دهد.

