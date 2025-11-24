خبرگزاری کار ایران
تشدید حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی؛ آیا آمریکا از ترور الطبطبائی اطلاع قبلی داشت؟

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ضاحیه جنوبی بیروت که به شهادت یکی از فرماندهان ارشد نظامی حزب‌الله انجامید، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره سطح هماهنگی آمریکا و اسرائیل پیش از این عملیات برانگیخته و نگرانی‌ها از آغاز دور جدیدی از تنش را افزایش داده است.

به گزارش ایلنا، ولید العمری، مدیر دفتر الجزیره در فلسطین اشغالی، با اشاره به اطلاعات منتشرشده تأکید کرد که اسرائیل برای تشدید حملات خود در لبنان از حمایت علنی آمریکا برخوردار است؛ حمایتی که در مقابل با کاهش سطح تنش در نوار غزه همراه شده است.

العمری در گفت‌وگو با الجزیره افزود: دستگاه امنیتی اسرائیل انتظار واکنش سریع یا گسترده‌ای از سوی حزب‌الله نسبت به شهادت هیثم الطبطبائی ندارد.

طبق این گزارش، توماس واریک، مسئول پیشین وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن از انجام عملیات مطلع بود، اما از هویت هدف خبر نداشت. او در گفت‌وگو با الجزیره، الطبطبائی را در فهرست تحریم‌های آمریکا معرفی و تأکید کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد حزب‌الله توان نظامی خود را در مرزهای شمالی بازسازی کند.

در همین حال، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام ارشد واشنگتن گزارش داد: «اسرائیل ما را پیش از حمله به ضاحیه جنوبی مطلع نکرد و تنها پس از انجام آن اطلاع داد.» این مقام افزود: «چند روز بود که می‌دانستیم اسرائیل قصد تشدید عملیات در لبنان را دارد، اما از زمان دقیق حمله آگاه نبودیم.»

همزمان، یک مقام مطلع آمریکایی اعلام کرد: اسرائیل، ایالات متحده را پیشاپیش در جریان تصمیم خود برای انجام این حمله قرار داده بود، اما این مقام حاضر نشد تأیید کند که آیا آمریکا از هویت هدف اطلاع داشته یا چراغ سبز مستقیم داده است یا خیر.

به گفته او، واشنگتن وضعیت میان لبنان و اسرائیل را «بسیار شکننده» توصیف کرده و افزایش حملات تل‌آویو را به دو عامل نسبت داده است:

  1. ناتوانی ارتش لبنان در تکمیل روند خلع سلاح نیروهای حزب‌الله در جنوب لیتانی، به دلیل محدودیت‌های لجستیکی و سیاسی.
  2. ارزیابی دستگاه امنیتی اسرائیل مبنی بر اینکه حزب‌الله در حال بازسازی توان نظامی خود است.

از اکتبر سال گذشته تاکنون، رژیم صهیونیستی حملات خود به لبنان را به‌طور چشمگیری افزایش داده و هم‌زمان، گزارش‌های متعددی درباره برنامه‌ریزی تل‌آویو برای حمله گسترده جدید منتشر شده است.

از زمان توافق آتش‌بس میان حزب‌الله و رژیم صهیونیستی در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، اسرائیل به‌صورت روزانه این توافق را نقض کرده که در نتیجه آن صدها نفر شهید یا مجروح شده‌اند.

 

