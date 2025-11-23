واشنگتن پست گزارش داد:
آمریکا در حال بررسی انتقال موشکهای تاماهاک به اوکراین است
واشنگتن پست به نقل از منابع خود گزارش داد که ایالات متحده در حال بررسی انتقال موشکهای تاماهاک به اوکراین به عنوان تضمین امنیتی در صورت دستیابی به یک توافق صلحآمیز است.
مقامات آمریکایی نزدیک به مذاکرات به این نشریه گفتند که دولت آمریکا درک میکند که تضمینهای امنیتی به اوکراین هنوز در طرح پیشنهادی ایالات متحده به اندازه کافی معتبر نیستند.
این روزنامه افزود که به طور خاص، کاخ سفید ممکن است حداکثر اندازه مجاز ارتش اوکراین را افزایش دهد یا آن را به طور کامل حذف کند.
این روزنامه نوشت: «برای تقویت بازدارندگی پس از جنگ، مقامات در حال بررسی تأمین موشکهای تاماهاک برای اوکراین در صورت دستیابی به توافق صلح هستند.»
منابع این نشریه توضیح دادند که تحویل این موشکها به عنوان جایگزینی برای استقرار نیروهای نظامی اروپایی در اوکراین، که روسیه با آن مخالف است، در نظر گرفته شده است.