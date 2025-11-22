اسرائیل مسئول ارشد شاخه نظامی حماس را ترور کرد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، دقایقی پیش اعلام کرد که ارتش اسرائیل علاء الحدیدی، مسئول ارشد بخش تدارکات شاخه نظامی حماس در غزه، را هدف قرار داده است.

رادیوی ارتش اسرائیل نیز به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد که هدف این حمله در شهر غزه، علاء الحدیدی، مسئول بخش تسلیحات در گردان‌های قسام بوده است.

کانال ۱۲ افزود که ارتش اسرائیل همچنان به حملات بیشتر در غزه ادامه می‌دهد.

همچنین رادیوی ارتش اسرائیل گزارش داد که این عملیات ترور در واکنش به نقض آتش‌بس توسط حماس در صبح امروز صورت گرفته است.

در همین حال، اورژانس و خدمات پزشکی در غزه اعلام کردند که در جریان حمله اسرائیل به یک خودروی غیرنظامی در محله الرمال، پنج نفر شهید و تعدادی دیگر زخمی شدند.

بر این اساس، این حمله علیه غزه با هماهنگی مرکز هماهنگی غیرنظامی-نظامی آمریکا در کریات گات انجام شده است.

حماس امروز شنبه اعلام کرده بود که گسترش اخیر مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل در غزه، «نقض فاحش» توافق آتش‌بس است و از میانجی‌ها و دولت آمریکا خواست تا در مقابل تلاش‌های تل‌آویو برای تضعیف روند آتش‌بس در این منطقه مقابله کنند.

انتهای پیام/