به گزارش ایلنا به نقل از تلویزیون دجله، حزب «دعوت اسلامی» عراق امروز (شنبه) اعلام کرد که نوری المالکی، دبیرکل این حزب، برای هدایت دولت آینده عراق معرفی شده است.

این تصمیم در جلسه شورای مرکزی حزب اتخاذ شد و در آن بر تجربه گسترده المالکی و توانایی او برای مدیریت کشور در شرایط حساس کنونی که نیازمند حکمرانی عاقلانه و توازن سیاسی است، تأکید شد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که رقابت‌ها و تنش‌ها در میان جریان‌های شیعی عراق همچنان ادامه دارد.

تصمیم حزب«دعوت اسلامی» برای معرفی نوری المالکی به نخست‌وزیری عراق، کمتر از دو هفته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برداشته شد؛ انتخاباتی که نتایج غیرمنتظره‌ای به همراه داشت و صحنه سیاسی عراق را بازسازی کرد. بر اساس این نتایج، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی، با کسب ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، در صدر قرار گرفت.

انتهای پیام/