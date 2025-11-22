خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوری المالکی برای تصدی نخست‌وزیری عراق معرفی شد

نوری المالکی برای تصدی نخست‌وزیری عراق معرفی شد
کد خبر : 1717601
لینک کوتاه کپی شد.

در تحولی سیاسی که بازتاب‌دهنده تنش‌ها و رقابت‌های داخلی در میان جریان‌های شیعی عراق است، حزب «دعوت اسلامی» اعلام کرد که نوری کامل المالکی، دبیرکل این حزب، برای هدایت دولت آینده عراق معرفی شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تلویزیون دجله، حزب «دعوت اسلامی» عراق امروز (شنبه) اعلام کرد که نوری المالکی، دبیرکل این حزب، برای هدایت دولت آینده عراق معرفی شده است.

این تصمیم در جلسه شورای مرکزی حزب اتخاذ شد و در آن بر تجربه گسترده المالکی و توانایی او برای مدیریت کشور در شرایط حساس کنونی که نیازمند حکمرانی عاقلانه و توازن سیاسی است، تأکید شد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که رقابت‌ها و تنش‌ها در میان جریان‌های شیعی عراق همچنان ادامه دارد.

تصمیم  حزب«دعوت اسلامی» برای معرفی نوری المالکی به نخست‌وزیری عراق، کمتر از دو هفته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برداشته شد؛ انتخاباتی که نتایج غیرمنتظره‌ای به همراه داشت و صحنه سیاسی عراق را بازسازی کرد.

بر اساس این نتایج، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی،  با کسب ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی، در صدر قرار گرفت.

 
 
 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب