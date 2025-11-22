نماینده جمهوریخواه:
پول مالیاتدهندگان آمریکایی صرف جنگهای خارجی میشود
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «مارجوری تیلور گرین»، نماینده جمهوریخواه ایالت جورجیا گفت که واشنگتن، صرف نظر از اینکه کدام حزب قدرت را در دست دارد، همچنان پول مالیاتدهندگان آمریکایی را صرف جنگها و حمایت از سایر کشورها میکند.
وی در بیانیهای که در صفحه ایکس خود منتشر کرد، گفت: «نتایج همیشه یکسان است. مهم نیست که آونگ سیاسی به کدام سمت نوسان کند، جمهوریخواه یا دموکرات، هیچ چیز برای مرد یا زن معمولی آمریکایی بهتر نمیشود.»
به گفته تیلور گرین، «دلارهای مالیاتی که با زحمت به دست آمدهاند، همیشه جنگهای خارجی، کمکهای خارجی و منافع خارجی را تأمین مالی میکنند.»
این نماینده کنگره بارها علیه حمایت مداوم واشنگتن از کییف صحبت کرده است.