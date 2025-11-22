به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، امروز -شنبه- این باور را که سلاح‌ها، پول و تحریم‌های آمریکا علیه روسیه می‌تواند به درگیری در اوکراین پایان دهد، «خیال‌پردازی» توصیف کرد و اظهار داشت که انتقاد از طرح پیشنهادی آمریکا نشان‌دهنده «عدم درک واقعی از واقعیت موجود» است.

ونس در پستی در پلتفرم ایکس تأکید کرد که هر ابتکاری برای پایان دادن به درگیری باید «برای مسکو و کی‌یف قابل قبول» باشد و «پایانی پایدار برای درگیری» به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد که واشنگتن معتقد است که نمی‌توان به طور یکجانبه به یک توافق رسید.

معاون رئیس‌جمهور افزود که این باور که پمپاژ سلاح و پول و اعمال تحریم‌ها علیه روسیه به تنهایی می‌تواند به جنگ در اوکراین پایان دهد، فقط یک «خیال‌پردازی» است و خواستار رویکردی واقع‌بینانه‌تر مبتنی بر مذاکره و درک موازنه قدرت در میدان شد.

