سخنگوی کرملین:

سطح تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن درباره طرح صلح اوکراین، مشحص نیست

سخنگوی کرملین، اعلام کرد که سطح تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن درباره طرح آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین هنوز در دست بررسی است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کرملین، اعلام کرد که سطح تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن درباره طرح آمریکا برای حل‌وفصل بحران اوکراین هنوز در دست بررسی است. وی افزود که تمامی جزئیات مرتبط با سطح این تماس‌ها و ضرورت گفت‌وگوی مستقیم میان رؤسای جمهوری دو کشور «همچنان در حال بررسی و تعیین» است و زمان‌بندی یا سطح مشخصی برای این تماس‌ها اعلام نشده است.

پیش‌تر، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه، در نشست شورای امنیت این کشور اعلام کرده بود که آماده بررسی موضوعی طرح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای حل بحران اوکراین است.

پوتین جزئیات سطح تماس‌ها یا ضرورت گفت‌وگوی مستقیم با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، را مشخص نکرد، اما افزود که طرح واشنگتن می‌تواند پایه‌ای برای یک راه‌حل نهایی باشد و مسکو آماده نشان دادن انعطاف لازم در پاسخ به درخواست واشنگتن است.

 

 

