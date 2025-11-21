پوتین:
مسکو طرح صلح پیشنهادی آمریکا درباره اوکراین را دریافت کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از سیانان، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه، امروز -جمعه- در نشست شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرد که مسکو طرح صلح پیشنهادی آمریکا درباره اوکراین را دریافت کرده است.
این نخستینبار است که پوتین بهصورت علنی درباره این پیشنهاد، که توسط «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا ارائه شده است، اظهارنظر میکند.
بر اساس یک پیشنویس اولیه، مفاد این طرح شامل واگذاری بخشی از مناطق تحت کنترل کییف به روسیه، صرفنظر کردن اوکراین از پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی، و محدودسازی اندازه ارتش این کشور است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که این طرح همچنان در حال تدوین است و هرگونه توافق نهایی، مستلزم اعطای امتیازاتی از سوی هر دو طرف خواهد بود.