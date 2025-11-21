وزارت دفاع روسیه:
۳۳ پهپاد اوکراینی در استانهای جنوب غربی ساقط شدند
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شب گذشته ۳۳ پهپاد اوکراینی را در استانهای جنوب غربی این کشور ساقط کرده است.
بر اساس این گزارش، تیمهای سامانه موشکی پدافند هوایی «تور-ام ۲» در نیروهای «دنیپر» به انجام مأموریتهای رزمی در منطقه عملیات ویژه ادامه میدهند.
همزمان، نیروهای اوکراین تقریبا هر روز مناطق جنوب غربی روسیه را با پهپاد و موشک هدف قرار میدهند.
«ولادیمیر پوتین» رئیسجمهوری روسیه بر لزوم گسترش دامنه عملیات نظامی تأکید کرده تا نیروهای اوکراینی از خاک روسیه دور شوند؛ بهویژه با توجه به برد موشکها و تجهیزات غربی که علیه روسیه به کار گرفته میشوند.