به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) اعلام کردند که از زمان اجرای آتش‌بس، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد نقض حریم هوایی و دو هزار و ۵۰۰ مورد تخلف زمینی در شمال «خط آبی» ثبت شده است.

یونیفل در بیانیه‌ای تأکید کرد که «وضعیتی شکننده» در سراسر امتداد خط آبی حاکم است و نیروهای این مأموریت در کنار ارتش لبنان گشت‌های روزانه برای جلوگیری از تنش و کمک به بازگشت ثبات به جنوب لبنان انجام می‌دهند.

یونیفل افزود که از زمان توافق پایان مخاصمات در سال گذشته، بیش از ۳۶۰ مخفیگاه متروکه تسلیحاتی شناسایی و برای رسیدگی به ارتش لبنان تحویل داده شده و «تمام موارد نقض» نیز در گزارش‌هایی رسمی به شورای امنیت ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل همچنان به نقض حاکمیت لبنان در زمین و هوا و حمله به مناطق مختلف جنوب ادامه می‌دهد؛ اقدامی که نقض «بیانیه توقف درگیری‌ها» با میانجیگری آمریکا و فرانسه و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب می‌شود.

یونیفل یادآور شد که روز چهارشنبه نیروهای اسرائیلی چندین روستا در جنوب لبنان از جمله «طیرفلسیه»، «عیناتا»، «دیرکیفا»، «شحور» و «الطیری» را هدف قرار دادند که بر اثر آن یک نفر شهید، شماری زخمی شده و خسارات گسترده برجای ماند.