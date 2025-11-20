خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یونیفل خبر داد؛

ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد تخلف در شمال خط آبی از زمان اجرای آتش‌بس

ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد تخلف در شمال خط آبی از زمان اجرای آتش‌بس
کد خبر : 1716930
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) اعلام کردند که از زمان اجرای آتش‌بس، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد نقض حریم هوایی و دو هزار و ۵۰۰ مورد تخلف زمینی در شمال «خط آبی» ثبت شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) اعلام کردند که از زمان اجرای آتش‌بس، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد نقض حریم هوایی و دو هزار و ۵۰۰ مورد تخلف زمینی در شمال «خط آبی» ثبت شده است.

یونیفل در بیانیه‌ای تأکید کرد که «وضعیتی شکننده» در سراسر امتداد خط آبی حاکم است و نیروهای این مأموریت در کنار ارتش لبنان گشت‌های روزانه برای جلوگیری از تنش و کمک به بازگشت ثبات به جنوب لبنان انجام می‌دهند.

یونیفل افزود که از زمان توافق پایان مخاصمات در سال گذشته، بیش از ۳۶۰ مخفیگاه متروکه تسلیحاتی شناسایی و برای رسیدگی به ارتش لبنان تحویل داده شده و «تمام موارد نقض» نیز در گزارش‌هایی رسمی به شورای امنیت ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل همچنان به نقض حاکمیت لبنان در زمین و هوا و حمله به مناطق مختلف جنوب ادامه می‌دهد؛ اقدامی که نقض «بیانیه توقف درگیری‌ها» با میانجیگری آمریکا و فرانسه و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب می‌شود.

یونیفل یادآور شد که روز چهارشنبه نیروهای اسرائیلی چندین روستا در جنوب لبنان از جمله «طیرفلسیه»، «عیناتا»، «دیرکیفا»، «شحور» و «الطیری» را هدف قرار دادند که بر اثر آن یک نفر شهید، شماری زخمی شده و خسارات گسترده برجای ماند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب