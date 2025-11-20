یونیفل خبر داد؛
ثبت بیش از ۱۰ هزار مورد تخلف در شمال خط آبی از زمان اجرای آتشبس
نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان (یونیفل) اعلام کردند که از زمان اجرای آتشبس، بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد نقض حریم هوایی و دو هزار و ۵۰۰ مورد تخلف زمینی در شمال «خط آبی» ثبت شده است.
یونیفل در بیانیهای تأکید کرد که «وضعیتی شکننده» در سراسر امتداد خط آبی حاکم است و نیروهای این مأموریت در کنار ارتش لبنان گشتهای روزانه برای جلوگیری از تنش و کمک به بازگشت ثبات به جنوب لبنان انجام میدهند.
یونیفل افزود که از زمان توافق پایان مخاصمات در سال گذشته، بیش از ۳۶۰ مخفیگاه متروکه تسلیحاتی شناسایی و برای رسیدگی به ارتش لبنان تحویل داده شده و «تمام موارد نقض» نیز در گزارشهایی رسمی به شورای امنیت ارائه میشود.
بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل همچنان به نقض حاکمیت لبنان در زمین و هوا و حمله به مناطق مختلف جنوب ادامه میدهد؛ اقدامی که نقض «بیانیه توقف درگیریها» با میانجیگری آمریکا و فرانسه و همچنین قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت محسوب میشود.
یونیفل یادآور شد که روز چهارشنبه نیروهای اسرائیلی چندین روستا در جنوب لبنان از جمله «طیرفلسیه»، «عیناتا»، «دیرکیفا»، «شحور» و «الطیری» را هدف قرار دادند که بر اثر آن یک نفر شهید، شماری زخمی شده و خسارات گسترده برجای ماند.