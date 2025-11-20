تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز -پنجشنبه- پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

بر اساس گزارش، این قطعنامه با ۱۹ رای موافق از ۳۵ رای تصویب شد در حالی‌که، ۳ کشور روسیه، چین و نیجر با آن مخافت کردند و همچنین ۱۲ عضو نیز به آن رای ممتنع دادند.

این قطعنامه بدون اشاره به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالت متحده آمریکا، خواستار همکاری کامل از سوی ایران و همچنین اطلاعات دقیق در رابطه با ذخایر اورانیوم است.

