تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام

شوای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، پیش‌نویس قطعنامه ضد ایرانی تروئیکا اروپایی و آمریکا را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز -پنجشنبه- پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

بر اساس گزارش، این قطعنامه با ۱۹ رای موافق از  ۳۵ رای تصویب شد در حالی‌که، ۳ کشور روسیه، چین و نیجر با آن مخافت کردند و همچنین ۱۲ عضو نیز به آن رای ممتنع دادند.

این قطعنامه بدون اشاره به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالت متحده آمریکا، خواستار همکاری کامل  از سوی ایران و همچنین اطلاعات دقیق در رابطه با ذخایر اورانیوم است.

 

 

 

 

