وزیردفاع پاکستان:
ارتش در بالاترین سطح آمادگی برای جنگ با هند قرار دارد
وزیر دفاع پاکستان گفت که ارتش این کشور به دلیل تهدید جنگ تمام عیار با هند، در آمادگی کامل قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع پاکستان، گفت که ارتش این کشور به دلیل خطر جنگ تمام عیار با هند، بالاترین سطح آمادگی رزمی را حفظ کرده است.
وزیر دفاع پاکستان در جریان یک گفتوگوی تلویزیونی گفت: «پاکستان نمیتواند احتمال جنگ تمام عیار با هند را به دلیل استراتژی غیرقابل پیشبینی دهلی نو رد کند. ارتش ما در حداکثر آمادگی رزمی است».
وی همچنین با بیان اینکه پاکستان اقداکات هند را نادیده نمیگیرد و تحت هیچ شرایطی به آن اعتماد ندراد، خواستار هشیاری شد.
مقام ارشد نظامی پاکستان پیش از این گفت بود: «هرگونه تجاوز آینده هند، واکنشی شدیدتر از واکنش پاکستان به عملیات نظامی هند که در ماه مه انجام شد، به دنبال خواهد داشت».
از زمان استقلال هند و پاکستان، سه جنگ تمام عیار بین این دو کشور همسایه در سالهای ۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ در گرفته است.