خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیردفاع پاکستان:

ارتش در بالاترین سطح آمادگی برای جنگ با هند قرار دارد

ارتش در بالاترین سطح آمادگی برای جنگ با هند قرار دارد
کد خبر : 1716835
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع پاکستان گفت که ارتش این کشور به دلیل تهدید جنگ تمام عیار با هند، در آمادگی کامل قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «خواجه محمد آصف»، وزیر دفاع پاکستان، گفت که ارتش این کشور به دلیل خطر جنگ تمام عیار با هند، بالاترین سطح آمادگی رزمی را حفظ کرده است.

وزیر دفاع پاکستان در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفت: «پاکستان نمی‌تواند احتمال جنگ تمام عیار با هند را به دلیل استراتژی غیرقابل پیش‌بینی دهلی نو رد کند. ارتش ما در حداکثر آمادگی رزمی است».

وی همچنین با بیان اینکه پاکستان اقداکات هند را نادیده نمی‌گیرد و تحت هیچ شرایطی به آن اعتماد ندراد، خواستار هشیاری شد.

مقام ارشد نظامی پاکستان پیش از این گفت بود: «هرگونه تجاوز آینده هند، واکنشی شدیدتر از واکنش پاکستان به عملیات نظامی هند که در ماه مه انجام شد، به دنبال خواهد داشت».

از زمان استقلال هند و پاکستان، سه جنگ تمام عیار بین این دو کشور همسایه در سال‌های ۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ در گرفته است.


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب