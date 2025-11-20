خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۵۶ فلسطینی توسط اشغالگران صهیونیست

رسانه‌ها گزارش دادند که نیروهای رژیم صهیونیستی ۵۶ فلسطینی را بازداشت کردند.

به گزارش الینا به نقل از الجزیره، خبرگزاری وفا گزارش داد که نیروهای اشغالگر برای دومین روز متوالی عملیات گسترده‌ای را در «الخلیل» انجام دادند و در پی آن ده‌ها فلسطینی را در یک ورزشگاه محلی دستگیر کردند.

این خبرگزاری اعلام کرد که در مجموع، نیروهای صهیئونیست، ۵۶ نفر را که بیشتر آنها از شهر «بیت امر»، در شمال الخلیل بودند، دستگیر کردند.

اشغالگران همچنین در جریان یورش به این ناحیه، به تعدادی از خانه‌ها یورش برده و دارایی‌های ساکنان را تخریب کردند.


 

