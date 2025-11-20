خبرگزاری کار ایران
اروپا تامین مالی کی‌یف را متوقف کند

وزیرخارجه مجارستان خواستار توقف ارسال پول به اوکراین از سوی اتحادیه اروپا، پس از گزارش‌های فساد در این کشور شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پیتر سیارتو، وزیرخارجه مجارستان امروز -سه‌شنبه- گفت که اتحادیه اروپا باید ارسال پول برای دولت اوکراین را پس از گزارش‌های مرتبط با فساد متوقف کند.

سیارتو پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «یک مافیای جنگ، یک سیستم فاسد در اوکراین فعال است، و بعد رئیس کمیسیون اروپا به جای توقف پرداخت‌ها و درخواست تسویه حساب مالی فوری، می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به اوکراین بفرستد. این دیوانه کننده است».

وی همچنین اظهار داشت که کشورش از ابتکار صلح «دوناد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای صلح اوکراین حمایت می‌کند.

 

