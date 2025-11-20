به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «پیتر سیارتو، وزیرخارجه مجارستان امروز -سه‌شنبه- گفت که اتحادیه اروپا باید ارسال پول برای دولت اوکراین را پس از گزارش‌های مرتبط با فساد متوقف کند.

سیارتو پیش از دیدار با همتایان خود در اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «یک مافیای جنگ، یک سیستم فاسد در اوکراین فعال است، و بعد رئیس کمیسیون اروپا به جای توقف پرداخت‌ها و درخواست تسویه حساب مالی فوری، می‌خواهد ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر به اوکراین بفرستد. این دیوانه کننده است».

وی همچنین اظهار داشت که کشورش از ابتکار صلح «دوناد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده برای صلح اوکراین حمایت می‌کند.

