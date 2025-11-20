هشدار اوربان نسبت به استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به نفع اوکراین
نخستوزیر مجارستان، نسبت به استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به نفع اوکراین هشدار داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ویکتور اوربان»، نخستوزیر مجارستان، نسبت به استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه به نفع اوکراین هشدار داد.
وی تأکید کرد که این امر منجر به طرح دعاوی حقوقی و فروپاشی یورو خواهد شد.
اوربان گفت: «رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، میخواهد ۱۳۵ میلیارد یورو دیگر برای تأمین مالی اوکراین جمعآوری کند، اما اتحادیه اروپا این بودجه را ندارد، بنابراین به دنبال راههایی برای به دست آوردن آنها است.»
وی افزود: «مقابله با داراییهای مسدودشده روسیه. این یک راه حل مناسب است، اما عواقب آن غیرقابل پیشبینی است. یک روند قانونی طولانی، دعاوی حقوقی فراوان و فروپاشی یورو.»
وی ادامه داد: «اگر این مسیر را انتخاب کنیم، این چیزی است که در انتظار ماست.»