آنروا:
کمکهایی که به غزه میرسد ناکافی است
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «فیلیپ لازارینی»، کمیسر کل آنروا، تأیید کرد که مردم نوار غزه در بحبوحه شیوع بیماریها و آوارگی مداوم در شرایط وخیم انسانی زندگی میکنند.
وی تأکید کرد که منابع ورودی به نوار غزه حداقل نیازها را برآورده نمیکند.
لازارینی گفت: «کمکهایی که به غزه میرسد ناکافی است، در حالی که بسیاری به دلیل افزایش قابل توجه قیمتها قادر به تهیه غذا نیستند.»
وی توضیح داد که «کمیته مشورتی این آژانس امروز جلسات خود را در امان، پایتخت اردن، برگزار میکند، جایی که آنروا از جامعه بینالمللی درخواست میکند تا منابع لازم را برای ادامه ارائه خدمات خود به پناهندگان فراهم کند.»