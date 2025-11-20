به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌وزیر ارتش این کشور را به اوکراین فرستاد تا طرح صلح تدوین شده توسط آمریکا را به کی‌یف ارائه دهد.

به گزارش رسانه‌های غربی به نقل از مقامات دولت ریاست جمهوری، این سفر به سرعت پس از جلسه‌ای در کاخ سفید در هفته گذشته ترتیب داده شد، جایی که ترامپ گفت وزیر ارتش آمریکا که قرار است ماه آینده به اوکراین سفر کند.

این رسانه‌ها افزودند که پس از جلسه با رئیس‌جمهور اوکراین، وزیر ارتش آمریکا طرح حل و فصل اوکراین را به متحدان ناتو ارائه خواهد کرد.

