سفر قریب الوقوع یک هیئت آمریکایی به بغداد

سفر قریب الوقوع یک هیئت آمریکایی به بغداد
یک منبع دیپلماتیک عراقی از سفر قریب الوقوع یک هیئت آمریکایی به بغداد خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، یک منبع دیپلماتیک عراقی از سفر قریب الوقوع یک هیئت آمریکایی به بغداد برای رساندن پیام‌هایی از دولت واشنگتن درباره مسائل عراق خبر داد.

 این منبع اشاره کرد که هیئتی از شخصیت‌های سیاسی آمریکایی به زودی به عراق سفر خواهد کرد و حامل پیام‌هایی از واشنگتن به تمامی شرکای روند سیاسی در عراق است.

وی بیان کرد که سفر قریب الوقوع این هیئت  تاییدی بر اهتمام واشنگتن به اتفاقات عراق است.

