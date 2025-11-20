به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رئیس‌جمهور آمریکا با شهردار جدید نیویورک در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشیال مدعی شد که این دیدار به درخواست «زهران ممدانی» شهردار مسلمان نیویورک انجام خواهد گرفت.

ترامپ نوشت: «زهران ممدانی کمونیست، شهردار نیویورک، درخواست جلسه کرد و ما توافق کردیم که این جلسه روز جمعه در دفتر بیضی برگزار شود.»

ترامپ افزود: «جزئیات بیشتر این دیدار، طی ساعات آینده اعلام خواهد شد.»

