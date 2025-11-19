رأیگیری درباره قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام به پنجشنبه موکول شد
به گزارش ایلنا، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که رأیگیری درباره پیشنویس قطعنامه ضدایرانی پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی در شورای حکام به روز پنجشنبه موکول شده است.
این چهار کشور پیشنویس قطعنامهای را به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی ارائه کردهاند که از ایران میخواهد درباره سایتهای هستهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه مورد تجاوز قرار گرفتند و همچنین ذخایر اورانیوم غنیشده خود «پاسخ شفاف» ارائه دهد و «دسترسی فوری» برای بازرسیها فراهم کند.
در متن پیشنویس ادعا شده است: «ایران باید بدون تأخیر، اطلاعات دقیق درباره ارزیابی مواد هستهای و وضعیت تأسیسات تحت پادمان را در اختیار آژانس قرار دهد و تمامی دسترسیهای لازم را برای راستیآزمایی این اطلاعات فراهم کند».
این پیش نویس پس از انتشار گزارش سیاسی آژانس در هفته گذشته ارائه شده است.
در این گزارش بدون اشاره به اقدامهای فراقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی آمده بود که تهران هنوز اجازه ورود بازرسان را به دو سایتی که در ماه ژوئن هدف حمله قرار گرفتند صادر نکرده و همچنین «بررسی مواد هستهای» و وضعیت بخشی از ذخایر اورانیوم غنیشده «مدتهاست به تعویق افتاده است».