به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا امروز -‌سه‌شنبه- طی سخنانی در مجمع سرمایه‌گذاری آمریکا و عربستان سعودی، مدعی شد که واشنگتن «ابر تیره ایران» که سایه‌اش بر فراز خاورمیانه بود را از عربستان دور کرد.

وی در ادامه ادعاهای بی‌اساس خود افزود:‌ «ما ابر تیره را از عربستان سعودی دور کردیم. کشوری که ایران نام دارد و توانایی هسته‌ای داشت و ما آن را خیلی سریع، قوی و قدرتمند محو کردیم».

ترامپ با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها، گفت که اکنون پس از محو شدن این ابر تیره، آنها خواستار انجام یک معامله هستند. می‌خواهند ببینند که آیا می‌توانند با ما به توافق برسند یا خیر و ما احتمالاً این کار را خواهیم کرد.

وی مدعی شد: «آنها می‌خواهند توافق کنند. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد».

