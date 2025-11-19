به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، ارتش رژیم صهیونیستی امروز -چهارشنبه- با اجرای سلسله حملات هوایی و زمینی در مناطق مختلف غزه و خان یونس، موجب شهادت دست‌کم ۲۱ فلسطینی و زخمی شدن شمار دیگری شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، در پی حمله هوایی به چادرهای آوارگان در غرب خان یونس، دست‌کم ۹ نفر شهید و شماری زخمی شدند. هم‌زمان، پهپادهای اسرائیلی نیز منطقه دیگری در غرب شهر را هدف قرار دادند.

در محله الزیتون در جنوب‌شرق شهر غزه، بمباران ساختمانی که محل اسکان آوارگان بود، به شهادت ۹ نفر و مجروح شدن شماری دیگر انجامید.

خبرنگار المیادین همچنین از شهادت یک فلسطینی و چند زخمی در اثر گلوله‌باران یک منزل مسکونی در محله الشجاعیه در شرق غزه خبر داد.

در حمله‌ای دیگر در غرب خان یونس، دو کودک به شهادت رسیدند و ۱۰ نفر زخمی شدند.

به گفته خبرنگاران محلی، حملات امروز در چند نوبت و در نقاط پراکنده انجام شده و موجب افزایش شمار تلفات در مدت کوتاهی شده است. عملیات جست‌وجو و انتقال مجروحان همچنان ادامه دارد.

