به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن پست، بر اساس گزارش جدید کمیسیون چین کنگره، حزب کمونیست این کشور و نیروهای نظامی آن در حال آماده‌سازی کل کشور برای جنگ آینده با ایالات متحده بر سر تایوان، نقاط داغ دریای چین جنوبی یا سرزمین مورد مناقشه در نزدیکی ژاپن هستند.

گزارش سالانه ۷۲۸ صفحه‌ای کمیسیون بررسی اقتصادی و امنیتی ایالات متحده و چین همچنین هشدار می‌دهد که تلاش ایالات متحده و متحدانش برای مقابله با گسترش کمونیسم چین و جایگزینی سیستم دموکراتیک به رهبری ایالات متحده، یک مشکل فوری است.

در این گزارش آمده است: «مقابله با چین اکنون یک چالش واقعاً جهانی است.»

در این گزارش آمده است که نوسازی گسترده نظامی چین به طور قابل توجهی پیشرفت کرده و تحت تأثیر پاکسازی‌های گسترده رهبران کلیدی نظامی قرار نگرفته است.

در این گزارش آمده است که در طول سال گذشته، افزایش ذخایر کلاهک‌های هسته‌ای، کشتی‌های جنگی آبی-خاکی جدید، استقرار جت‌های جنگنده رادارگریز پیشرفته‌تر و استقرار بیشتر سلاح‌های پهپادی رخ داده است.

