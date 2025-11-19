به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفت‌وگو با خبرگزاری تاس گفت که مسکو به تلافی تعطیلی کنسولگری‌اش در «گدانسک»، حضور دیپلماتیک و کنسولی لهستان در روسیه را کاهش خواهد داد.

زاخارووا اظهار داشت: «در پاسخ، طرف روسی تعداد ماموریت‌های دیپلماتیک و کنسولی لهستان در روسیه را کاهش خواهد داد».

«رادوسلاو سیکورسکی» وزیرخارجه لهستان، پیش از این تصمیم به تعطیلی آخرین کنسولگری باقی مانده روسیه در لهستان، واقع در گدانسک، را اعلام کرده بود.

