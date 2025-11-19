خبرگزاری کار ایران
گروسی: بازرسان ما به ایران بازگشته‌اند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسان این نهاد از تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگرفته‌اند، بازرسی کرده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازرسان این نهاد از تاسیساتی که هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار نگرفته‌اند، بازرسی کرده‌اند.

«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز -چهارشنبه- و در آغاز نشست فصلی شورای حکام، گزارش خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران قرائت کرد.

گروسی گفت: «بازرسان ما به ایران بازگشته‌اند و در تأسیسات تحت‌تأثیر قرار نگرفته از حملات ماه ژوئن بازرسی انجام داده‌اند، اما برای بازگرداندن کامل روند بازرسی‌ها، تعامل بیشتری لازم است.»

وی افزود: «ما همچنان در تماس منظم با تهران هستیم و تلاش خود را برای بازگشت کامل به فعالیت‌های عادی راستی‌آزمایی ادامه می‌دهیم.»

دبیر آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد: «ایران باید درباره تاسیسات خود شفاف‌سازی کند که چه اتفاقی برای آن‌ها پس از حمله افتاده است».

گروسی ادامه داد: «اطمینان دارم که آژانس در آینده قادر خواهد بود گزارش‌های خوبی درباره ایران تهیه کند.ما هرگز از شورای حکام صدور قطعنامه نمی‌کنیم. ماندن ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یک گام خردمندانه است و تا زمانی که ایران در این پیمان باقی بماند، باید به تعهدات خود پایبند باشد».

