به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر خارجه لهستان اعلام کرد که دستور تعطیلی آخرین کنسولگری روسیه که هنوز در این کشور فعال است را صادر خواهد کرد.

این اقدام در پی اتهام لهستان به روسیه در زمینه خرابکاری در خطوط را‌ه‌آهن این کشور صورت می‌گیرد.

خبرگزاری لهستان گزارش داد که لهستان بارها به روسیه هشدار داده است که اگر اقدامات خصمانه علیه این کشور را متوقف نکند، حضور دیپلماتیک و کنسولی آن بیشتر کاهش خواهد یافت.

وزیر خارجه لهستان گفت: «در ارتباط با این موضوع، اگرچه این پاسخ کامل ما نخواهد بود، تصمیم گرفته‌ام رضایت خود را برای فعالیت آخرین کنسولگری روسیه در گدانسک پس بگیرم.»

وی افزود که ظرف چند ساعت رسماً به روسیه اطلاع داده خواهد شد.

این تعطیلی، روسیه را تنها با سفارت خود در ورشو باقی خواهد گذاشت.

