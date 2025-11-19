خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رویترز:

ایران نفت‌‎کش تالارا را آزاد کرد

ایران نفت‌‎کش تالارا را آزاد کرد
کد خبر : 1716397
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌ها به نقل از مدیریت نفت‌کش توقیف شده در آب‌های ایران، اعلام کردند که ایران این کشتی و تمام خدمه آن را آزاد کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مدیریت نفت‌کش تالارا که در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود، اعلام کرد که ایران این نفت‌کش و هر ۲۱ خدمه آن را به سلامت آزاد کرده است.

شرکت مدیریت کشتی «کلمبیا شیپ‌منجمنت» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران روز چهارشنبه نفتکش تالارا   با پرچم جزایر مارشال را که حامل محصولات دریایی بود را آزاد کرد و تمامی ۲۱ خدمه آن در سلامت هستند».

در این بیانیه افزوده شد: «ما به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده‌ایم و کشتی اکنون آزاد است تا عملیات عادی خود را از سر بگیرد».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب