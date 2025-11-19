به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مدیریت نفت‌کش تالارا که در آب‌های خلیج فارس توقیف شده بود، اعلام کرد که ایران این نفت‌کش و هر ۲۱ خدمه آن را به سلامت آزاد کرده است.

شرکت مدیریت کشتی «کلمبیا شیپ‌منجمنت» در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ایران روز چهارشنبه نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را که حامل محصولات دریایی بود را آزاد کرد و تمامی ۲۱ خدمه آن در سلامت هستند».

در این بیانیه افزوده شد: «ما به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده‌ایم و کشتی اکنون آزاد است تا عملیات عادی خود را از سر بگیرد».

