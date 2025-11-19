رویترز:
ایران نفتکش تالارا را آزاد کرد
رسانهها به نقل از مدیریت نفتکش توقیف شده در آبهای ایران، اعلام کردند که ایران این کشتی و تمام خدمه آن را آزاد کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مدیریت نفتکش تالارا که در آبهای خلیج فارس توقیف شده بود، اعلام کرد که ایران این نفتکش و هر ۲۱ خدمه آن را به سلامت آزاد کرده است.
شرکت مدیریت کشتی «کلمبیا شیپمنجمنت» در بیانیهای اعلام کرد: «ایران روز چهارشنبه نفتکش تالارا با پرچم جزایر مارشال را که حامل محصولات دریایی بود را آزاد کرد و تمامی ۲۱ خدمه آن در سلامت هستند».
در این بیانیه افزوده شد: «ما به خانوادههای آنها اطلاع دادهایم و کشتی اکنون آزاد است تا عملیات عادی خود را از سر بگیرد».