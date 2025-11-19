آنروا: بحران انسانی در غزه به سطح بیسابقهای رسیده است
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «عدنان ابوحسنه»، مشاور رسانهای آنروا، تأیید کرد که این آژانس آماده ارائه کمک به نوار غزه است و هشدار داد که بحران انسانی به سطح بیسابقهای رسیده است.
ابوحسنه گفت که این آژانس کاملاً آماده ورود کمک به نوار غزه است، اما محدودیتهای اسرائیل مانع از رسیدن امداد به این منطقه با وجود وخامت فاجعه انسانی میشود.
وی خاطرنشان کرد که بیش از ۶۰۰۰ کامیون پر از غذا، چادر و لباس هفتههاست که در گذرگاهها منتظرند، مقادیری که برای تأمین نیازهای جمعیت به مدت سه ماه کافی است.
وی خاطرنشان کرد که چادرهای داخل این بخش فرسوده و غیرقابل استفاده شدهاند، زیرا هزاران خانواده به تکههای پارچه و پلاستیک متکی هستند که حداقل محافظت را ارائه نمیدهند و این امر با نزدیک شدن زمستان جان آنها را در معرض خطر قرار میدهد.