خبرگزاری کار ایران
ترامپ خواستار لغو مجوز پخش شبکه ای‌بی‌سی شد
رئیس‌جمهور آمریکا خواستار لغو مجوز پخش شبکه ای‌بی‌سی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته -سه‌شنبه- پس از مخالفت با سوالی از سوی خبرنگار ای‌بی‌سی،  گفت که مجوز پخش این شبکه باید لغو شود.

 این اظهارات ترامپ پس از آن بیان شد کهدر جریان دیدار وی با ولیعهد عربستان ، خبرنگار   شبکه‌ ای‌بی‌سی از وی در رابطه با رسوایی سیاسی «جفری اپستین»   سوال کرد.

وی افزود:  «فکر می‌کنم که مجوز   ای‌بی‌سی باید لغو شود چرا که اخبار شما دروغین و اشتباه است».

 

 

 

