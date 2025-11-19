بازداشت ۱۰۰ فلسطینی در کرانه باختری

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای اشغالگر صهیونیستی شماری از فلسطینیان را در کرانه باختری بازداشت کردند.

‌‌ارتش اسرائیل امروز -‌چهارشنبه- پس از بستن تمام ورودی‌های شهر بیت عمر، در شمال الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی، یک عملیات دستگیری گسترده را آغاز کرد و حدود ۱۰۰ فلسطینی را هدف قرار داد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها روز گذشته از انجام عملیات شهادت‌طلبانه در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند.

