خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت ۱۰۰ فلسطینی در کرانه باختری

بازداشت ۱۰۰ فلسطینی در کرانه باختری
کد خبر : 1716206
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای اشغالگر صهیونیستی شماری از فلسطینیان را در کرانه باختری بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، نیروهای اشغالگر صهیونیستی شماری از فلسطینیان را در کرانه باختری بازداشت کردند. 

‌‌ارتش اسرائیل امروز -‌چهارشنبه- پس از بستن تمام ورودی‌های شهر بیت عمر، در شمال الخلیل در جنوب کرانه باختری اشغالی، یک عملیات دستگیری گسترده را آغاز کرد و حدود ۱۰۰ فلسطینی را هدف قرار داد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که رسانه‌ها روز گذشته از انجام عملیات شهادت‌طلبانه در سرزمین‌های اشغالی خبر دادند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب