به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کلودیا شینباوم»، رئیس‌جمهور مکزیک، ‌گفت که تهدید ‌‌رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر انجام حملات نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر در داخل مکزیک، غیرممکن است.

وی در پاسخ به هشدار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه او «هر کاری که لازم باشد» انجام خواهد داد، از جمله انجام حملات در داخل مکزیک، شریک اقتصادی کلیدی و متحد ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری گفت که «این اتفاق نخواهد افتاد.»

شینباوم اظهار داشت: «ما خواهان دخالت هیچ دولت خارجی نیستیم. همکاری و هماهنگی وجود دارد، اما سرسپردگی وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «آخرین باری که ایالات متحده در مکزیک مداخله کرد، نیمی از خاک این کشور را تصرف کرد»، که اشاره به انقلاب مکزیک در قرن نوزدهم دارد.

