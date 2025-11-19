خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مکزیک:

خواهان دخالت هیچ دولت خارجی نیستیم

خواهان دخالت هیچ دولت خارجی نیستیم
کد خبر : 1716169
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور مکزیک گفت که تهدید آمریکا مبنی بر انجام حملات نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر در داخل مکزیک، غیرممکن است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کلودیا شینباوم»، رئیس‌جمهور مکزیک، ‌گفت که تهدید ‌‌رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر انجام حملات نظامی علیه کارتل‌های مواد مخدر در داخل مکزیک، غیرممکن است.

وی در پاسخ به هشدار «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه او «هر کاری که لازم باشد» انجام خواهد داد، از جمله انجام حملات در داخل مکزیک، شریک اقتصادی کلیدی و متحد ایالات متحده، در یک کنفرانس خبری گفت که «این اتفاق نخواهد افتاد.»

شینباوم اظهار داشت: «ما خواهان دخالت هیچ دولت خارجی نیستیم. همکاری و هماهنگی وجود دارد، اما سرسپردگی وجود ندارد.»

وی ادامه داد: «آخرین باری که ایالات متحده در مکزیک مداخله کرد، نیمی از خاک این کشور را تصرف کرد»، که اشاره به انقلاب مکزیک در قرن نوزدهم دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب