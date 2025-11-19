خبرگزاری کار ایران
دستیار پوتین:

پایان درگیری در اوکراین نزدیک است

دستیار رئیس جمهور روسیه، معتقد است که پایان درگیری در اوکراین نزدیک است.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر مدینسکی»، دستیار رئیس جمهور روسیه، معتقد است که پایان درگیری در اوکراین نزدیک است.

مدینسکی مقاله‌ای عنوان کرد:‌ «کی‌یف در حال انجام یک جنگ رسانه‌ای جامع در حوزه تاریخ است و چهره‌های ادبی مانند میخائیل لومونوسوف، واسیلی ژوکوفسکی و میخائیل لرمونتوف و رویدادهای تاریخی که فراموش کردنشان غیرممکن به نظر می‌رسید، مانند نبردهای پولتاوا و بورودینو، را ممنوع کرده است.»

وی افزودک «رویدادهای اوکراین نه تنها برای مردم خود اوکراین، بلکه برای روس‌ها نیز یک فاجعه است.»

وی در ادامه عنوان کرد: «‌کی‌یف برای برخی از سیاستمداران غربی که با دامن زدن به شبح ‌تهدید روسیه‌ به قدرت چسبیده‌اند، بسیار ارزشمند است.»

 

 

 

