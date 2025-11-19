به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر مدینسکی»، دستیار رئیس جمهور روسیه، معتقد است که پایان درگیری در اوکراین نزدیک است.

مدینسکی مقاله‌ای عنوان کرد:‌ «کی‌یف در حال انجام یک جنگ رسانه‌ای جامع در حوزه تاریخ است و چهره‌های ادبی مانند میخائیل لومونوسوف، واسیلی ژوکوفسکی و میخائیل لرمونتوف و رویدادهای تاریخی که فراموش کردنشان غیرممکن به نظر می‌رسید، مانند نبردهای پولتاوا و بورودینو، را ممنوع کرده است.»

وی افزودک «رویدادهای اوکراین نه تنها برای مردم خود اوکراین، بلکه برای روس‌ها نیز یک فاجعه است.»

وی در ادامه عنوان کرد: «‌کی‌یف برای برخی از سیاستمداران غربی که با دامن زدن به شبح ‌تهدید روسیه‌ به قدرت چسبیده‌اند، بسیار ارزشمند است.»

