تایید فروش یک سامانه دفاع هوایی پیشرفته به تایوان از سوی آمریکا
ایالات متحده فروش یک سامانه موشکی دفاع هوایی پیشرفته به تایوان را تایید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، ایالات متحده فروش یک سامانه موشکی دفاع هوایی پیشرفته به تایوان به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون دلار را که در اوکراین آزمایش شده بود، در دومین معامله تسلیحاتی ایالات متحده با تایپه در عرض یک هفته تأیید کرده است.

ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد که تایوان سه موشک دفاع هوایی میان‌برد را به عنوان بخشی از یک معامله تسلیحاتی ۲ میلیارد دلاری دریافت خواهد کرد.

این یک سلاح جدید برای تایوان است، زیرا در حال حاضر فقط استرالیا و اندونزی آن را در منطقه اداره می‌کنند.

 

