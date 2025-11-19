خبرگزاری کار ایران
نیویورک تایمز گزارش داد:

موافقت ترامپ با برگزاری مذاکرات محرمانه با کاراکاس

موافقت ترامپ با برگزاری مذاکرات محرمانه با کاراکاس
رئیس‌جمهور آمریکا، اقدامات خود علیه ونزوئلا را تشدید کرده و همزمان با آن با برگزاری مذاکرات محرمانه با کاراکاس موافقت کرده است.

به گزارش ایلنا، نیویورک تایمز گزارش داد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، اقدامات خود علیه ونزوئلا را تشدید کرده و همزمان با آن با برگزاری مذاکرات محرمانه با کاراکاس موافقت کرده است.

این روزنامه فاش کرد که ترامپ هفته گذشته دو جلسه در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بحث در مورد وضعیت ونزوئلا برگزار کرده است.

این روزنامه به نقل از منابع خود نوشت که ترامپ اقدامات بیشتری را برای فشار بر ونزوئلا و آماده شدن برای احتمال یک کمپین نظامی گسترده‌تر تصویب کرده است.

این گزارش افزود که وی همچنین برنامه‌های سازمان سیا برای انجام عملیات مخفیانه در داخل ونزوئلا را تأیید کرده است.

از سوی دیگر، منابع تأیید کردند که ترامپ دور جدیدی از مذاکرات محرمانه با ونزوئلا را تصویب کرده است.

 

