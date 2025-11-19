آمریکا پاتریوت اوکراین را ارتقا میدهد؛ ۳۲ زخمی در حمله پهپادی روسیه به خارکیف
در حالی که روسیه حملات خود به شهر خارکیف در شرق اوکراین را ادامه داده و دهها نفر در این حملات زخمی شدهاند، ایالات متحده موافقت خود را با فروش ۱۰۵ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اوکراین برای بهروزرسانی سامانههای موشکی پاتریوت اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اعلام کرد که کنگره در جریان معامله فروش تجهیزات نظامی به اوکراین قرار گرفته است. این توافق شامل تأمین قطعات یدکی، آموزش نیروها و بهروزرسانی سامانههای موشکی پاتریوت است؛ سامانهای که اوکراین برای مقابله با موشکهای روسیه به آن وابسته است.
سامانه پاتریوت، یک سیستم دفاع هوایی موشکی دوربرد، از دهه ۱۹۶۰ توسط شرکت ریتیان برای ارتش آمریکا توسعه یافته و از سال ۱۹۸۵ رسما وارد خدمت شده است. این سامانه تاکنون در بیش از ۱۸ کشور بهکار گرفته شده و در جنگهای مهمی مانند جنگ خلیجفارس و درگیری روسیه و اوکراین نقشآفرینی کرده است.
بر اساس جزئیات توافق، پرتابگرهای موشکی اوکراین از مدل M901 به M903 ارتقا مییابند که امکان شلیک تعداد بیشتری موشک بهطور همزمان را فراهم میکند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که این معامله «توان اوکراین در مقابله با تهدیدات فعلی و آینده را افزایش خواهد داد».
اوکراین هزینههای بهروزرسانی سامانههای پاتریوت را پرداخت خواهد کرد. پیشتر، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کمکهای نظامی این کشور به اوکراین را که از فوریه ۲۰۲۲ تاکنون حدود ۶۷ میلیارد دلار برآورد شده بود، مورد انتقاد قرار داده بود. با وجود وعدههای ترامپ برای پایان سریع جنگ، روسیه همچنان به حملات خود ادامه میدهد و حاضر به آتشبس نشده است.
حمله روسیه به خارکیف
همزمان با اعلام آمریکا درباره بهروزرسانی سامانههای موشکی پاتریوت اوکراین، روسیه حملات خود به این کشور را تشدید کرد. اولیگ سنیگوبوف، فرماندار منطقه خارکیف در شرق اوکراین اعلام کرد در جریان یک حمله پهپادی روسی به شهر خارکیف، دستکم ۳۲ نفر زخمی شدند. این حمله، سومین شب پیاپی هدفگیری این شهر بود.
در دو شب گذشته، حملات موشکی روسیه منجر به کشته شدن دستکم ۴ نفر از جمله یک دختر ۱۷ ساله شد. سنیگوبوف در کانال تلگرامی خود نوشت: «حمله گستردهای به خارکیف صورت گرفت که در آن دستکم ۱۱ پهپاد دشمن شرکت داشت و یک ساختمان ۹ طبقه آسیب دید و آتش گرفت. تاکنون ۳۲ نفر زخمی شدهاند.»
با نزدیک شدن فصل زمستان، مسکو حملات خود به زیرساختهای انرژی اوکراین را افزایش داده است. در مقابل، کییف نیز بهطور منظم انبارها، پالایشگاهها و دیگر تأسیسات انرژی روسیه را هدف قرار میدهد.
در جبهه زمینی، ارتش روسیه به پیشروی خود ادامه میدهد، بهویژه در منطقه خارکیف، جایی که روز دوشنبه کنترل روستای دوفوریچانسکی را به دست گرفت.