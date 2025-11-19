به گزارش ایلنا، «ریچارد گرینل» فرستاده ویژه آمریکا در امور مأموریت‌های خاص از جمله پرونده ونزوئلا، از تصمیم «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری ایالات متحده برای گشودن مسیر گفت‌وگو با »«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا حمایت کرده و افزود که چنین گفت‌وگویی «به‌هیچ‌وجه نشانه ضعف نیست».

گرینل در گفت‌وگویی در حاشیه «کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران» گفت که باور ندارد تماس با مادورو اقدامی از موضع ضعف باشد.

وی افزود که به دلیل همین موضع بارها مورد انتقاد تند قرار گرفته، اما همچنان «کاملاً با این نگاه مخالف است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پیش از این، در گفت‌وگو با خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری، در پاسخ به پرسشی درباره آمادگی‌اش برای گفت‌وگوی مستقیم با مادورو، گفته بود: «بله، احتمالاً با وی صحبت می‌کنم. من با همه صحبت کرده‌ام.»

مادورو در واکنش به این موضع، تأکید کرد که «گفت‌وگو مسیر دستیابی به حقیقت و صلح است»، و «هیچ جایگزینی برای صلح، گفت‌وگو و دیپلماسی وجود ندارد».

مادورو همچنین با اعلام این‌که کاراکاس همچنان آماده هر مسیر مبتنی بر گفت‌وگو باقی خواهد ماند، گفت: «هرکس خواهان گفت‌وگو باشد، در ما همواره افرادی صادق، محترم و باتجربه خواهد یافت که آماده هدایت مسیر ونزوئلا هستند».

انتهای پیام/