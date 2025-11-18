دونالد ترامپ:
در حال گفتوگو با ایران هستیم/ برای توافق آمادگی کامل دارم
به گزارش ایلنا به نقل از نیویورکتایمز، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در جریان دیدار با «محمد بنسلمان» ولیعهد عربستان، بار دیگر مدعی شد که ایالات متحده «کار بزرگی» در نابودی ظرفیت هستهای ایران انجام داده و «هیچ کس دیگری قادر به انجام آن نبود».
ترامپ گفت که خلبانان مشارکتکننده در حملات آمریکا علیه ایران را برای «جشن یک حمله بسیار موفق» به دفتر بیضی کاخ سفید دعوت کرده است.
وی افزود که این خلبانان توضیح دادهاند که خود و نسلهای پیش از آنها «به مدت ۲۲ سال» برای چنین حملهای تمرین کرده بودند، «اما هیچ رئیسجمهوری تاکنون اجازه اجرای آن را نداده بود».
رئیسجمهوری آمریکا افزود: «من اجازه دادم انجامش بدهند؛ چون تصمیم درست همین بود».
ترامپ همچنین مدعی شد که ایران بهشدت خواستار توافق است.
وی گفت که دو طرف پیش از جنگ نیز امکان دستیابی به توافق را داشتند اما این امر محقق نشد. ترامپ در ادامه مدعی شد: «آنها شاید در ظاهر چیز دیگری بگویند، اما واقعیت این است که به شدت خواستار توافق هستند. فکر میکنم اتفاقی رخ خواهد داد».
وی در ادامه ادعاهای خود افزود: «میتوانم بگویم که فکر میکنم آنها بسیار خواستار دستیابی به توافق هستند. من برای آن آمادگی کامل دارم و ما در حال گفتوگو با آنها هستیم. ما روندی را آغاز کردهایم، و بسیار خوب خواهد بود که با ایران به توافق دست یابیم».
در همین حال، ولیعهد عربستان نیز گفت: «ما متحدان نزدیکی هستیم، در خصوص این مسأله با یکدیگر همکاری کرده و تمام تلاش خود را برای رسیدن به یک توافق بین آمریکا و ایران خواهیم کرد. معتقدیم که برای آینده ایران خوب است که یک توافق خوب داشته باشد که با آثار مثبت برای منطقه، جهان و برای آمریکا همراه باشد. بنابراین ما تمام تلاش خود را میکنیم که این امر محقق شود».