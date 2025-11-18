پسکوف:
برنامهای برای ارتباط پوتین با ویتکاف وجود ندارد
سخنگوی کرملین گفت که برنامه خاصی در زمینه ارتباط رئیسجمهور روسیه با فرستاده ویژه رئیسجمهور آمریکا وجود ندارد.
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت که در حال حاضر هیچ برنامهای برای ارتباط «ولادیمیر پوتین»، رئیس.جمهور روسیه، با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده یا مقامات ترکیه وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای برای ارتباط پوتین با ویتکاف یا مقامات ترکیه پس از مذاکراتشان با رئیسجمهور اوکراین وجود دارد، گفت: «هیچ برنامه خاصی برای این کار وجود ندارد.»