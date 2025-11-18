به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی، امروز سه‌شنبه به دعوت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، سفری رسمی به واشنگتن آغاز می‌کند. برنامه این سفر شامل استقبال رسمی در کاخ سفید، دیدارهای خصوصی در دفتر بیضوی و برگزاری ضیافت شام رسمی است. روز بعد نیز بن‌سلمان در «نشست تجاری سعودی – آمریکایی» حضور خواهد داشت.

پیش از ورود ولیعهد سعودی، ترامپ موافقت خود را با فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان اعلام کرد و ریاض را «یک متحد برجسته» توصیف کرد. رئیس‌جمهور آمریکا تأکید کرد که کشورش قصد دارد یک توافق امنیتی جامع با سعودی‌ها بررسی کند. این قرارداد احتمالی شامل حدود ۴۸ فروند جنگنده است و گامی فراتر از محدودیت‌های پیشین محسوب می‌شود که تحویل این هواپیماهای پیشرفته را به عادی‌سازی با اسرائیل مشروط می‌کرد. به گفته تحلیلگران، این اقدام یک تحول بی‌سابقه در سیاست آمریکا به شمار می‌رود، چرا که برای نخستین بار فروش نسل پنجم جنگنده بدون هیچ شرط سیاسی مرتبط با اسرائیل مطرح شده است.

واکنش تل‌آویو

بر اساس تحلیل عاموس هرئیل، تحلیلگر نظامی روزنامه «هاآرتص»، نگرانی اصلی اسرائیل تنها مربوط به تحویل جنگنده‌های F-35 به سعودی‌ها نیست، بلکه مهم‌تر، امکان دریافت این تسلیحات بدون نیاز به عادی‌سازی و بدون هیچ تعهد اسرائیلی در قبال «مسیر تشکیل دولت فلسطینی» است.

هرئیل می‌گوید توان تاثیرگذاری نتانیاهو بر ترامپ در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ رئیس‌جمهور آمریکا او را مجبور به توقف جنگ در غزه و اجتناب از حمله به ایران کرده و در عملیات آزادسازی گروگان‌ها در غزه و ایران موفق عمل کرده است. این موفقیت‌ها واشنگتن را در کنترل پرونده امنیتی منطقه در موقعیت برتر قرار داده و باعث شده نتانیاهو دیگر حرف زیادی برای گفتن یا مخالفت علنی با ترامپ نداشته باشد.

چرایی نگرانی اسرائیلی‌ها

ناظران امنیتی و سیاسی اسرائیل معتقدند تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان بدون هیچ هزینه سیاسی، هسته مفهوم «برتری نظامی کیفی» که دهه‌ها آمریکا به آن متعهد بود را تهدید می‌کند و به ریاض توان راهبردی می‌دهد که فاصله قدرت هوایی میان عربستان و اسرائیل را کاهش می‌دهد.

این اقدام همچنین اهرم فشار تل‌آویو برای استفاده از عادی‌سازی با کشورهای عربی، بر واشنگتن و پایتخت‌های عربی را از دست می‌دهد. در شرایطی که سعودی‌ها به دلیل جنگ در غزه و افزایش حمایت افکار عمومی داخلی از فلسطینی‌ها، تمایلی به عادی‌سازی ندارند، اکنون می‌توانند به آنچه می‌خواهند- شامل دریافت تسلیحات پیشرفته و قرارداد دفاعی- دست یابند بدون آنکه هزینه سیاسی برای اسرائیل بپردازند؛ دستاوردی که پیش از ۷ اکتبر و در دوران دولت دموکرات برایشان ممکن نبود.

بر اساس ارزیابی «هاآرتص»، ترامپ نیز ممکن است در آینده از کارت عادی‌سازی برای تقویت موقعیت نتانیاهو پیش از انتخابات کنست استفاده کند.

