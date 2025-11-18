به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابع ترکیه‌ای به خبرگزاری رویترز اطلاع دادند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح برنامه دارد تا روز آینده -چهارشنبه- ۱۹ نوامبر به ترکیه سفر کند تا با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت‌وگو کند.

زلنسکی پیشتر اعلام کرده بود که فردا برای احیا کردن مذاکرات به منظور حل و فصل نزاع اوکراین، به ترکیه سفر خواهد کرد.

