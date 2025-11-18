خبرگزاری کار ایران
رویترز خبر داد:

ویتکاف برای مذاکره با زلنسکی به ترکیه می‌رود

ویتکاف برای مذاکره با زلنسکی به ترکیه می‌رود
فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده برای گفت‌وگو با رئیس جمهور اوکراین به ترکیه سفر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، منابع ترکیه‌ای به خبرگزاری رویترز اطلاع دادند که «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ایالات متحده برای مذاکرات صلح برنامه دارد تا روز آینده -چهارشنبه- ۱۹ نوامبر به ترکیه سفر کند تا با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس جمهور اوکراین گفت‌وگو کند.

زلنسکی پیشتر اعلام  کرده بود که فردا برای احیا کردن مذاکرات به منظور حل و فصل نزاع اوکراین، به ترکیه سفر خواهد کرد.

 

