مقامات اروپایی به طور رسمی دارند از جنگ صحبت می‌کنند

نخست وزیر مجارستان گفت که سخنان سیاستمداران اروپایی درباره «آمادگی برای جنگ در سال ۲۰۳۰»، اعترافی خطرناک است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «ویکتور اوربان»، نخست‌وزیر مجارستان در یک نشست خبری اعلام کرد اظهارات برخی سیاستمداران اروپایی درباره لزوم آمادگی برای جنگ تا سال ۲۰۳۰ نشان می‌دهد که بروکسل به‌طور علنی در حال طراحی برنامه‌های نظامی است.

وی گفت: «در سیاست اروپا می‌توان عبارات تندی مثل ‌اقتصاد جنگ‌ یا ‌باید تا سال ۲۰۳۰ برای جنگ آماده باشیم‌ شنید. این نگاه، تبعات جدی روی سیاست‌های اقتصادی داشته و بروکسل، به طور آشکار در حال طراحی یک برنامه جنگی است.»

اوربان با یادآوری اظهارات اخیر «بوریس پیستوریوس»، وزیر دفاع آلمان درباره احتمال آغاز جنگ میان ناتو و روسیه، پیش از سال ۲۰۲۹، گفت: «مقامات اروپایی به طور رسمی دارند از جنگ صحبت می‌کنند.»

 

