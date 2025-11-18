«چارچوب هماهنگی» به دنبال ائتلاف فراگیر؛ تجربه مقتدی صدر برای السودانی جذابیت ندارد
منابع نزدیک به «چارچوب هماهنگی» اعلام کردهاند این جریان قصد دارد ائتلاف خود را با مشارکت اهل سنت و کردها گسترش دهد تا ثبات سیاسی حفظ شود و از تجربه تحالف طولی جریان الصدر در سال ۲۰۲۱ درس گرفته شود.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، نتایج انتخابات پارلمانی عراق ۲۰۲۵ نشان میدهد که جریانهای سنتی و شیعی همچنان در صدر قدرت باقی ماندهاند و محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی، با ائتلاف «بازسازی و توسعه» پیشتاز است. این ائتلاف با کسب بیش از ۱.۳ میلیون رأی و ۴۵ کرسی از مجموع ۱۸ استان، موقعیت خود را تثبیت کرد، در حالیکه احزاب و جریانهای مرتبط با اعتراضات ۲۰۱۹–۲۰۲۱ هیچ سهمی در پارلمان نداشتند
در مجموع، احزاب شیعی موفق به کسب ۱۸۷ کرسی شدند، از جمله در مناطقی که معمولا جریانهای سنی در آنها نفوذ قابل توجهی دارند. جریانهای سنی ۷۷ کرسی و جریانهای کرد ۵۶ کرسی به دست آوردند.
به طور مشخص، ائتلاف «بازسازی و توسعه» با کسب بیش از ۹۲ هزار رأی در بغداد و مجموع یک میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۴۶ رأی در ۱۲ استان پیشتازی خود را تثبیت کرد. با این حال، از نظر آراء شخصی، ریبوار طه از حزب اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک بیشترین آراء را کسب کرد و السودانی در رتبه دوم قرار گرفت.
در میان دیگر احزاب شیعی، «ائتلاف دولة القانون» به رهبری نوری المالکی با ۳۰ کرسی، «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی با ۲۶ کرسی، سازمان بدر به رهبری هادی العامری با ۱۹ کرسی و «قوى الدولة» به رهبری عمار حکیم با ۱۸ کرسی موفق به کسب کرسی شدند. تفاوت تعداد آراء و کرسیهای به دست آمده عمدتا به تعداد نامزدها و مشارکت متفاوت در استانها برمیگردد.
نتایج انتخابات همچنین نشان میدهد که جریانهای تشرینی، از جمله جنبش «امتداد» و گروههای تازهتأسیس مانند «البدیل» و «مدنیون»، موفق به کسب کرسی در پارلمان نشدند. این ناکامی، شکست این جریانها در جلب حمایت رأیدهندگان را نشان میدهد و میتواند زمینه نزدیکی احتمالی جریان «التیار الوطنی الشیعی» به رهبری مقتدی الصدر با این گروهها برای تحکیم ائتلافها فراهم کند.
با این حال، انتخابات مشروعیت خود را حفظ کرده و مشارکت گستردهای از شیعیان، اهل سنت و کردها را نشان داده است. عملکرد کمیسیون انتخابات نیز مورد تأیید قرار گرفته و اعتراضات قابل توجهی ثبت نشده است. کارشناسان پیشبینی میکنند در صورت انتخاب سریع روسای سهگانه، نظام سیاسی عراق قدرت بیشتری پیدا خواهد کرد، اما همچنان انزوای جریانهای مؤثر مانند جریان الصدر و گروههای تشرینی میتواند تهدیدی برای ثبات سیاسی باقی بماند.
منابع نزدیک به «چارچوب هماهنگی» اعلام کردهاند که این جریان قصد دارد نسخهای گسترده و فراگیر از ائتلاف خود تشکیل دهد که شامل نمایندگان اهل سنت و کردها باشد. هدف آنها تثبیت قدرت و جلوگیری از تنشهای سیاسی است. این رویکرد نشان میدهد تجربه تحالف طولی جریان الصدر در سال ۲۰۲۱ برای برخی جریانها جذابیت ندارد و سیاستمداران شیعی به دنبال راهکارهای متوازنتری هستند.