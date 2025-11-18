به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کره شمالی اعلام کرد که تأیید تلاش‌های کره جنوبی برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای توسط ایالات متحده منجر به «اثر دومینوی هسته‌ای» در منطقه خواهد شد.

کره شمالی اولین واکنش خود را به سندی که روز جمعه توسط سئول و واشنگتن در مورد نتایج دو اجلاس بین رؤسای جمهور کره جنوبی و آمریکا در ماه‌های اوت و اکتبر منتشر شد، منتشر کرد.

کره شمالی در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری مرکزی کره منتشر شد، این سند ‌مشترک را به عنوان رسمی کردن موضع خصمانه سئول و واشنگتن نسبت به پیونگ‌یانگ محکوم کرد.

کره شمالی از تأیید رسمی تلاش‌های کره جنوبی برای ساخت زیردریایی‌های هسته‌ای توسط ایالات متحده و تعهد متحدان به خلع سلاح کامل هسته‌ای کره شمالی انتقاد کرد.

