فنلاند:

اروپا دیر یا زود مجبور به مذاکره مستقیم با روسیه خواهد شد

اروپا دیر یا زود مجبور به مذاکره مستقیم با روسیه خواهد شد
رئیس جمهور فنلاند، معتقد است که اروپا دیر یا زود مجبور به مذاکره مستقیم با روسیه خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «الکساندر استاب»، رئیس جمهور فنلاند، معتقد است که اروپا دیر یا زود مجبور به مذاکره مستقیم با روسیه خواهد شد.

این مطلب در مصاحبه‌ای با استاب برای نشریه پولیتیکو، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اروپا باید سعی کند مستقیماً با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مذاکره کند، مطرح شد.

استاپ گفت: «هر زمان که لحظه مذاکره مستقیم فرا برسد - و دیر یا زود فرا خواهد رسید - ضروری است که این امر هماهنگ شود.»

 

