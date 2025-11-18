واکنش حماس به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش حماس در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای امنیت، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم «با حقوق و مطالبات سیاسی و انسانی مردم فلسطین، به ویژه در نوار غزه، مطابقت ندارد».

حماس تأکید کرد که این تصمیم در واقع سازوکاری را تحمیل می‌کند که تحقق اهداف رژیم اشغالگر که در دو سال گذشته از طریق جنگ نابودی نتوانست به آن‌ها برسد، را دنبال می‌کند.

این جنبش با اعلام این‌که این قطعنامه «یک سازوکار قیمومیت بین‌المللی بر نوار غزه تحمیل می‌کند»، بر مخالفت مردم فلسطین و گروه‌ها و جناح‌های آن‌ با این طرح تأکید کرد.

حماس افزود: «این قطعنامه نوار غزه را از سایر مناطق فلسطینی جدا می‌کند و سعی دارد واقعیت‌های جدیدی تحمیل کند که با اصول و حقوق ملی مشروع مردم فلسطین از جمله حق تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل فلسطینی با پایتختی قدس، سازگار نیست.

حماس مجدداً تأکید کرد که سلاح مقاومت «مرتبط با وجود اشغالگری است» و افزود: «هرگونه بحث درباره سلاح باید یک موضوع ملی داخلی باقی بماند و در چارچوب روند سیاسی باشد که به پایان اشغال، تأسیس کشور مستقل و حق تعیین سرنوشت منجر شود».

این جنبش با یادآوری حق مشروع مقاومت، اعلام کرد که سپردن مأموریت‌ها و نقش‌های عملیاتی در نوار غزه از جمله خلع سلاح مقاومت، «بی‌طرفی این نیروها را از بین برده و آن‌ها را به طرفی درگیر در منازعه به سود رژیم اشغالگر تبدیل می‌کند».

حماس تصریح کرد که اگر نیروی بین‌المللی ایجاد شود، حضور آن باید محدود به مرزها باشد تا بتوان «نیروها را از هم جدا کرد و بر آتش‌بس نظارت داشت». همچنین تأکید شد که این نیرو باید کاملاً تحت نظارت سازمان ملل متحد باشد و تنها با نهادهای رسمی فلسطینی هماهنگ عمل کند، بدون اینکه رژیم صهیونیستی نقشی در آن داشته باشد.

حماس تأکید کرد که هدف اصلی این نیرو باید تضمین جریان کمک‌های انسانی باشد، بدون اینکه به یک قدرت امنیتی برای سرکوب مردم فلسطین یا مقاومت تبدیل شود.

این جنبش خاطرنشان کرد که دسترسی به کمک‌های انسانی و بازگشایی گذرگاه‌ها «حق اساسی مردم فلسطین در نوار غزه» است و هرگونه تلاش برای سیاسی‌کردن یا پیچیده کردن این روند، به ویژه در شرایط بحران انسانی بی‌سابقه‌ای که اشغالگران ایجاد کرده‌اند، «غیرممکن» است.

این جنبش خواستار تسریع در بازگشایی گذرگاه‌ها و تخصیص تمام امکانات برای مقابله با بحران، با همکاری سازمان ملل و مؤسسات آن، از جمله آنروا شد،

حماس از جامعه بین‌المللی و شورای امنیت خواست تا «اعتبار قوانین بین‌المللی و ارزش‌های انسانی را بازگردانند» و تصمیماتی اتخاذ کنند که عدالت را برای غزه و مسأله فلسطین برقرار کند؛ از جمله با توقف واقعی جنگ نابودگر علیه نوار غزه، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، پایان اشغالگری و توانمندسازی مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل با پایتخت قدس.

