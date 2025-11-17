ابراز امیدواری کرملین برای دیدار پوتین-ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کاخ کرملین امروز -دوشنبه- ابراز امیدواری کرد به محض تکمیل مقدمات لازم، نشست دیگری میان «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برگزار شود.

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت: «مسکو نسبت به لایحه‌ای که ترامپ گفته که جمهوری‌خواهان در حال کار بر روی آن هستند و تحریم‌هایی را علیه هر کشوری که با روسیه تجارت کند، اعمال می‌کند، دیدگاه بسیار منفی دارد».

آخرین دیدار پوتین و ترامپ در آگوست گذشته در آلاسکا برگزار شد که در آن دو طرف در دست‌یابی به یک راه حل باری بحران اوکراین ناکام ماندند.

ماه گذشته طرفین برنامه هایی را برای نشست در بوداپست اعلام کردند اما این دیدار به تعویق افتاد.

